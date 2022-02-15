Дружина Павліка розсекретила, скільки заробляє в Instagram

Загалом Катерина майже шість годин на день користується соціальною мережею.

Дружина співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова – вирішила поговорити про свій заробіток в Instagram.

Загалом, блогерка активно розвиває свої соціальні мережі. А в Instagram Катерина в день може провести шість годин. Втім, для коханої Павліка – це заробіток. Один допис та серія сторіз коштують у блогерки 15 тис гривень. А от сам допис – 8-10 тис гривень. Завдяки рекламі Катя може заробити в місяць до 10 тис доларів.

Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік / instagram.com/viktorpavlik

"Дивлячись, який місяць. От грудень був активним. Я заробила близько 10 тис доларів. Але я й вклала у листопаді понад 5 тис доларів", - розповіла Реп'яхова "Зірковому шляху".

Та Катя зізнається, що вона чимало й сама купує реклами. Так, вона на Instagram витрачає "десятки тисяч доларів".

А от рідні блогерки спочатку негативно ставилися до її такого заробітку. Потім, коли вони побачили доходи Каті, то почали її підтримувати.

Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

До речі, наразі дружина Павліка планує відкрити свій бізнес. Щоправда, з чим саме він буде пов'язаний, наразі невідомо.

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