Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з сином

Сашку сьогодні виповнюється 15 років.

У родині українського співака Олександра Пономарьова сьогодні, 15 лютого, свято.

Так, його син Олександр святкує день народження. Юнаку виповнюється 15 років. З нагоди свята щасливий татусь вирішив привітати хлопця. Пономарьов побажав Олександру бути "справжнім чоловіком та добрим воїном".

"Мій Сашко народився на Стрітення Господнє! Сьогодні йому 15 ! Будь мені справжнім чоловіком і добрим воїном Божим! Многая і благая літа", - привітав сина зі святом Пономарьов.

Олександр Пономарьов з сином / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Також співак опублікував й доволі рідкісне фото з юнаком. На фото видно, що Сашко неабияк підріс та став мужнішим.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов вдруге став батьком 15 лютого 2007 року. Сина йому народила дружина – Вікторія Мартинюк. Також виконавець виховує доньку Женю від першого шлюбу з Оленою Мозговою.

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