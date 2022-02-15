Александр Пономарев показал редкое фото с сыном

Саше сегодня исполняется 15 лет.

В семье украинского певца Александра Пономарева сегодня, 15 февраля, праздник.

Его сын Александр празднует день рождения. Юноше исполняется 15 лет. По случаю праздника счастливый папа решил поздравить парня. Пономарев пожелал Александру быть "настоящим мужчиной и хорошим воином".

"Мой Саша родился на Сретение Господне! Сегодня ему 15 ! Будь мне настоящим мужчиной и добрым воином Божьим!" — поздравил сына с праздником Пономарев.

Александр Пономарев с сыном / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Также певец опубликовал довольно редкое фото с юношей. На фото видно, что Саша очень подрос и стал более мужественным.

Напомним, Александр Пономарев во второй раз стал отцом 15 февраля 2007 года. Сына ему родила жена – Виктория Мартынюк. Также исполнитель воспитывает дочь Женю от первого брака с Еленой Мозговой.

Читайте также: