Жена Павлика рассекретила, сколько зарабатывает в Instagram

В общей сложности Екатерина почти шесть часов в день пользуется социальной сетью.

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – решила поговорить о своем заработке в Instagram.

В общем, блогерша активно развивает свои социальные сети. А в Instagram Екатерина в день может провести шесть часов. Впрочем, для любимой Павлика - это заработок. Одний пост и серия сторис стоят у блогерши15 тыс гривен. А вот сам пост – 8-10 тыс гривен. Благодаря рекламе Катя может заработать в месяц до 10 тыс долларов.

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик / instagram.com/viktorpavlik

"Смотря, какой месяц. Вот декабрь был активным. Я заработала около 10 тыс долларов. Но я и вложила в ноябре более 5 тыс долларов", — рассказала Репьяхова "Зірковому шляху".

Но Катя признается, что она и сама покупает рекламу. Она на Instagram тратит "десятки тысяч долларов".

А вот родные блогерши поначалу отрицательно относились к ее такому заработку. Потом, когда они увидели доходы Кати, начали ее поддерживать.

Екатерина Репьяхова / instagram.com/repyahovakate

Кстати, пока жена Павлика планирует открыть свой бизнес. Правда, с чем именно он будет связан, пока неизвестно.

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