У Польщі через кіберзагрозу запровадили перший рівень тривоги

У Польщі через кіберзагрозу запровадили перший рівень тривоги

Режим кіберзагрози діятиме від 15 до 28 лютого.

У Польщі запровадили перший рівень тривоги через кіберзагрозу. Він діятиме по всій країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ і управління Польщі.

Рішення про запровадження тривоги через кіберзагрозу підписав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Режим кіберзагрози першого (найнижчого рівня) означає, що спецслужби і державні установи повинні здійснювати внутрішній моніторинг своїх електронних сервісів для попередження кібератак на них.

Державні установи, серед іншого, відслідковуватимуть та перевірятимуть, чи не було порушено безпеку електронних комунікацій.

Режим кіберзагрози діятиме від 15 до 28 лютого.

Нагадаємо, у другій половині 15 лютого у роботі "ПриватБанку" та "Ощадбанку" стався масштабний збій. Українці скаржаться, що сайт і застосунок "Приватбанку" протягом кількох годин не працював через технічні проблеми.

Згодом у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО повідомили, що банки зазнали масованої DdоS-атаки (напад на комп'ютерну систему з метою зробити комп'ютерні ресурси недоступними для користувачів - ред.).

Не працювали також сайти Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

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