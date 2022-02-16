В Польше ввели первый уровень тревоги из-за киберугроз

В Польше ввели первый уровень тревоги из-за киберугроз

Режим киберугроз будет действовать с 15 по 28 февраля.

В Польше был введен первый уровень тревоги из-за киберугроз. Он будет действовать по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел и управления Польши.

Решение о введении тревоги из-за киберугроз подписал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Режим киберугроз первого (самого низкого уровня) означает, что спецслужбы и государственные учреждения должны осуществлять внутренний мониторинг своих электронных сервисов для предупреждения кибератак на них.

Государственные учреждения, в частности, будут отслеживать и проверять, не была ли нарушена безопасность электронных коммуникаций.

Режим киберугроз будет действовать с 15 по 28 февраля.

Напомним, во второй половине 15 февраля в работе "ПриватБанка" и "Ощадбанка" произошел масштабный сбой. Украинцы жалуются, что сайт и приложение "Приватбанка" в течение нескольких часов не работал из-за технических проблем.

Впоследствии в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности СНБО сообщили, что банки подверглись массированной DdоS-атаки.

Не работали также сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.

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