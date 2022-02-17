45-річна Жанна Бадоєва показала фігуру у бікіні

Знаменитість відпочиває у Мексиці.

Телеведуча та колишня дружина українського кліпмейкера Алана Бадоєва – Жанна – показала фігуру у бікіні.

Так, 45-річна знаменитість зараз відпочиває у Мексиці. На сторінці в Instagram ведуча опублікувала серію пляжних світлин. На першому кадрі Бадоєва постала біля дошки для серфінгу та з коктейлем у руці.

Жанна Бадоєва / instagram.com/zhanna_badoeva

На другому – Жанна усміхається на тлі пальм.

Жанна Бадоєва / instagram.com/zhanna_badoeva

А на третьому – позує на шезлонгу.

Жанна Бадоєва / instagram.com/zhanna_badoeva

"Я тут порахувала і з'ясувалося, що до літа лишилося всього 105 днів! Усього! Трохи почекати і все! Потерпімо, так? А ви поки що вирішите - яке фото в купальнику 1, 2 або 3 вам подобається більше? Аргументація вітається", – написала зірка.

У коментарях юзери почали обирати фото, яке їм найбільше припало до душі:

1 - дуже "по-тропічному"

1 - гарне фото з серфдошкою, кольори, ноги; 2 - ваша промениста усмішка

3 дуже позитивне фото!

Усі фото дуже красиві! Тому що ви зсередини світитеся

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