Вагітна Астровська у піджаку на голе тіло показала підрослий животик

Співачка знялася у новому фотосеті.
Колишня солістка українського гурту REAL O Аліна Астровська невдовзі народить первістка.
Виконавиця намагається закарбувати якомога більше моментів, де постає при надії, тому влаштувала нову фотосесію. На знімках, якими артистка поділилася у своєму Instagram, вона постала у білому костюмі, сидячи на підлозі. Майбутня матуся одягнула піджак на голе тіло та продемонструвала підрослий живіт.
Зауважимо, не так давно Аліна ділилася, що під час вагітності набрала 15 кілограмів. Втім, вона зовсім не хвилюється через те, як швидко поверне допологову форму.
"Яка ж ти красива. Від всієї душі обіймаю вас", – прокоментувала допис співачка та екссолістка REAL O Світлана Тарабарова. А фанати зірки зазначили, що вагітність їй дуже личить: "Дуже красива! Вагітність вам личить", "Яка ж ти сонячна краса", "Прекрасна".
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