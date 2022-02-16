Вагітна Астровська у піджаку на голе тіло показала підрослий животик

Співачка знялася у новому фотосеті.

Колишня солістка українського гурту REAL O Аліна Астровська невдовзі народить первістка.

Виконавиця намагається закарбувати якомога більше моментів, де постає при надії, тому влаштувала нову фотосесію. На знімках, якими артистка поділилася у своєму Instagram, вона постала у білому костюмі, сидячи на підлозі. Майбутня матуся одягнула піджак на голе тіло та продемонструвала підрослий живіт.

Аліна Астровська / instagram.com/alina_astrovskaya

Зауважимо, не так давно Аліна ділилася, що під час вагітності набрала 15 кілограмів. Втім, вона зовсім не хвилюється через те, як швидко поверне допологову форму.

Аліна Астровська / instagram.com/alina_astrovskaya

"Яка ж ти красива. Від всієї душі обіймаю вас", – прокоментувала допис співачка та екссолістка REAL O Світлана Тарабарова. А фанати зірки зазначили, що вагітність їй дуже личить: "Дуже красива! Вагітність вам личить", "Яка ж ти сонячна краса", "Прекрасна".

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