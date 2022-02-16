США не схилятимуть Україну до членства в НАТО - Білий дім

США не схилятимуть Україну до членства в НАТО - Білий дім

У Вашингтоні переконані, що держави повинні самостійно вирішувати, чи варто їм вступати до Альянсу.

Речниця президента США Джен Псакі у вівторок, 15 лютого, заявила, що Вашингтон не планує схиляти Україну до членства в НАТО.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося тиснути на Україну чи будь-яку іншу країну, щоб вона вступала чи не вступала до Альянсу", - вказала Псакі.

Вона підкреслила, що держави "мають право на суверенітет та територіальна цілісність, і це їхній вибір".

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що двері НАТО для майбутнього членства України залишаються відкритими, попри загрозу можливого нападу Росії.

Тим часом президент Росії Володимир Путін продовжує заявляти, що Москву не влаштовує обіцянка не приймати Україну до Альянсу. Лідер країни-агресорки вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України.

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