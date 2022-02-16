США не будут склонять Украину к членству в НАТО — Белый дом

США не будут склонять Украину к членству в НАТО — Белый дом

В Вашингтоне убеждены, что государства должны самостоятельно решать, следует ли им вступать в Альянс.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки во вторник, 15 февраля, заявила, что Вашингтон не планирует склонять Украину к членству в НАТО.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Наша позиция состоит в том, что мы не собираемся давить на Украину или какую-либо другую страну, чтобы она вступала или не вступала в Альянс", – указала Псаки.

Она подчеркнула, что государства "имеют право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор".

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО для будущего членства Украины остаются открытыми, несмотря на угрозу возможного нападения России.

Между тем, президент России Владимир Путин продолжает заявлять, что Москву не устраивает обещание не принимать Украину в Альянс. Лидер страны-агрессора требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины.

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