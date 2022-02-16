Канада смягчит ограничения для COVID-вакцинированных путешественников

Путешественников больше не будут обязывать сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия.

Канада с 28 февраля смягчит ограничения на въезд для полностью вакцинированных против COVID-19 путешественников.

Об этом канадский министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло заявил во вторник, 15 февраля, пишет CBC.

Отмечается, что посетителей больше не будут обязывать сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия, достаточно будет предоставить справку об отрицательном экспресс-тесте на антиген, который проводится максимум за день до поездки.

"Тесты на антигены обычно дешевле молекулярных тестов и могут дать результаты в течение нескольких минут", — указывают в издании.

Кроме того, с 28 февраля непривитые дети до 12 лет, въезжающие в Канаду с полностью вакцинированными родителями, больше не должны будут две недели избегать посещения школ, детских садов или других многолюдных мест.

Заметим, что сейчас путешественники, въезжающие в Канаду, должны предоставить доказательство негативного ПЦР-тестирования, сделанного за 72 часа до вылета рейса или запланированного прибытия на сухопутную границу.

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Кроме того, вакцинированные путешественники могут быть случайно отобраны для прохождения ПЦР-теста по прибытии. По словам Дюкло, эта программа тестирования продолжит действовать, но с 28 февраля путешественникам больше не придется находиться на карантине в ожидании результатов теста.

Тем временем правительство Канады на фоне улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 планирует отменить текущие рекомендации против несущественных поездок за границу. "Мы прошли пик последней волны, вызванной вариантом "Омикрон", — подчеркнул глава Минздрава страны.

По его словам, если условия продолжат улучшаться, ряд других мер, в частности требование тестирования для канадцев, посещающих США для коротких поездок до 72 часов, может быть отменено.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.