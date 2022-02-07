Австралия объявила об открытии границ: дата

От путешественников потребуют справки о полной вакцинации против COVID-19.

Государственные границы Австралии с 21 февраля впервые за почти два года откроются для иностранных граждан.

Об этом австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил в понедельник, 7 февраля, сообщает The Australian.

Отмечается, что соответствующее решение было принято во время заседания Комитета национальной безопасности Кабинета министров страны.

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"Я знаю, что индустрия туризма будет с нетерпением ждать этого, и в течение следующих двух недель будет возможность как для посетителей, так и для них подготовиться к возвращению иностранных гостей в Австралию", — указал глава правительства Австралии.

По его словам, для въезда в страну путешественники должны быть полностью вакцинированы против COVID-19, а также "соблюдать государственные протоколы во время перемещения по стране".

Напомним, что согласно новым правилам, установленным налоговой реформой, определенные категории граждан Украины могут получить запрет выезда за границу, если они уклоняются от обязательств, наложенных на них судом. Подробнее по ссылке.

Главным для пересечения границ ЕС станет индивидуальный санитарный статус туриста

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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