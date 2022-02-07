Три знака Зодиака, которым сегодня предстоит судьбоносный разговор

День не предназначен для активных действий – все равно ожидаемых результатов они не принесут. Чтобы не сидеть без дела, можно подтянуть возникшие за предыдущий период "хвосты" – как профессионального, так и бытового свойства. Зато время благоприятно для общения с окружающими людьми, от которого никак нельзя отказаться.

Сегодня, 7 февраля, важный разговор предстоит представителям многих знаков Зодиака, но для трех из них он может оказаться по-настоящему судьбоносным.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды обещают встречу с человеком из прошлого, в отношениях с которым в свое время так и не были поставлены все точки над "и". Теперь же он – совершенно неожиданно для представителей знака – объявится, чтобы завершить этот процесс. Не стоит воспринимать эти слова с негативной точки зрения: вполне возможно, что связь с ним выйдет на новый круг и им удастся во второй раз войти в одну и ту же воду – не стоит упускать счастливый шанс.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам давно пора поговорить с близким человеком, отношения с которым оставляют желать лучшего. Какой бы ни была причина возникших разногласий, их необходимо решать – в ту или иную сторону, дальше откладывать этот процесс до бесконечности нельзя. К тому же, скорее всего, именно в этот день представителям знака придется принять важное решение о том, стоит ли дальше продолжать совместную жизнь или лучше расстаться, оставив хорошие впечатления друг о друге.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам грозит важный разговор с начальством, правда, какого свойства он будет – положительного или отрицательного – зависит только от них самих, точнее, от того, как они работали в последнее время. Если руководство было недовольно их деятельностью, возможно, речь будет о том, как оптимизировать процесс их работы. Ну а те, кто отличился на рабочем месте, вполне могут рассчитывать на приятное во всех отношениях предложение получить новую должность с соответствующей заработной платой.

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