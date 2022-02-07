Lizzo показала обнаженное тело без фотошопа

Рэперша поделилась смелым видео в своем Instagram.

Известная американская певица и реперша Lizzo показала фигуру без фотошопа.

33-летняя знаменитость, поддерживающая ЛГБТ-сообщества и выступающая за бодипозитив, запостила в своем Instagram смелый ролик. На видео она предстала полностью обнажена. Звезда, настоящее имя которой Мелисса Джефферсон, сидела на полу, прикрывая грудь руками.

В посте исполнительница подумала о любви к себе.

"Если ты любишь меня… ты любишь меня всю. Вы не можете выбирать. Мы должны безоговорочно любить друг друга, начиная с безусловной любви к себе. Найдите сегодня минутку и подумайте об условиях, за которые мы так крепко держимся, которые не дают нам свободы истинной любви. Станьте свободными в любви. Вы заслуживаете этого", – поделилась знаменитость.

В ответ фаны написали в комментариях, что согласны с мнением кумирши.

Какие правильные слова

Ты невероятная

Факт! Совершенно красивая! Обожаю

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