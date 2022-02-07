Глава ВОЗ обсудил с премьером Китая расследование происхождения COVID-19

Собеседники также обсудили возможность до конца года вакцинировать от коронавируса 70% населения мира.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в субботу, 5 февраля, обсудил с премьер-министром Китая Ли Кецяном важность сотрудничества для расследования происхождения COVID-19.
Об этом глава ВОЗ сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"Обсудили необходимость более тесного сотрудничества в изучении происхождения вируса COVID-19, основанном на научных данных и доказательствах", — написал Гебреисус.
По его словам, собеседники также подняли вопрос глобальной цели до конца года вакцинировать против коронавирусной инфекции 70% населения мира.
"Мы обсудили COVID-19 и необходимость активных усилий по "вакцинной справедливости" в этом году, чтобы вакцинировать 70% всего населения. Солидарность является ключом обеспечения доступа и доступности вакцин", — подчеркнул гендиректор ВОЗ.
В прошлом году группа ученых Всемирной организации здравоохранения прибыла в Китай для расследования происхождения COVID-19.
После поездки эксперты ВОЗ назвали утечку вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склонившись к версии о передаче коронавируса от летучих мышей к людям через другое животное-носитель.
В то же время, напомним, что правительство КНР отказалось предоставить исследователям ВОЗ необработанные, персонализированные данные о ранних случаях COVID-19.
Правительства 14 стран, включая Австралию, Канаду, Чехию, Данию, Эстонию, Израиль, Японию, Латвию, Литву, Норвегию, Южную Корею, Словению, Великобританию и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.
Впоследствии глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус признал, что исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае пока "преждевременно".
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