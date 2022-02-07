В столице Канады на десятый день COVID-протестов ввели ЧП

В столице Канады на десятый день COVID-протестов ввели ЧП

Полиция пообещала штрафовать за предоставление протестующим любой "материальной помощи".

Чрезвычайное положение объявили в канадской столице Оттаве в воскресенье, 6 февраля, на фоне протестов против карантинных ограничений и обязательной вакцинации от COVID-19, которые продолжаются уже десять дней подряд.

Об этом сообщает CBC.

По данным местных властей, соответствующее решение "отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней правительства".

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Отмечается, что ЧП позволит Оттаве работать более эффективно, чтобы управлять основными услугами и сделать закупки более гибкими.

Также мэр города сможет отдавать распоряжения, "не противоречащие закону, для реализации плана действий муниципалитета в чрезвычайных ситуациях и для защиты имущества, здоровья, безопасности и благополучия жителей зоны чрезвычайного положения".

В воскресенье полиция Оттавы также объявила об усилении контроля над протестующими в центре города, пригрозив штрафами за передачу участникам демонстраций любой "материальной помощи", в том числе топлива.

Один из организаторов протестов, со своей стороны, заявил, что митингующие найдут способ обойти распоряжение полицейских.

Отметим, что в минувшие сутки полиция Оттавы заявляла о нехватке ресурсов для того, чтобы положить конец акциям протеста.

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Напомним, что в Канаде в конце января вспыхнули протесты против карантинных ограничений и обязательной вакцинации от COVID-19, когда несколько сотен грузовиков заняли центр Оттавы.

Так называемый "Конвой Свободы" начался как митинг дальнобойщиков за отмену мандата на прививку от коронавируса для трансграничных работников, однако впоследствии превратился в массовую демонстрацию против чрезмерного влияния правительства во время пандемии.

На фоне массовых протестов канадский премьер-министр Джастин Трюдо с семьей переехал в тайную локацию из-за беспокойства о безопасности.

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