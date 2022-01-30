В Канаде тысячи человек вышли на протесты против обязательной COVID-вакцинации

В Канаде тысячи человек вышли на протесты против обязательной COVID-вакцинации

Премьера Канады и его семью из соображений безопасности вывезли из дома в безопасное место.

В канадской столице Оттаве в субботу, 29 января, тысячи человек собрались на Парламентском холме, чтобы выступить против обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает CBC News.

Отмечается, что так называемый "Конвой Свободы" начался как митинг дальнобойщиков за отмену мандата на прививку от коронавируса для трансграничных работников, однако впоследствии превратился в массовую демонстрацию против чрезмерного влияния правительства во время пандемии.

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По оценкам правоохранителей, до конца дня в Оттаве в общей сложности соберутся около 10 тысяч митингующих. Сейчас протесты носят мирный характер. По состоянию на 17:30 по местному времени ни один из протестующих не получил обвинений.

В то же время полицейские предупреждают об усложненном движении транспорта и призывают водителей избегать поездок в центр города из-за наплыва людей.

Перед зданием парламента припаркованы десятки грузовиков с плакатами против карантинных ограничений и политики премьер-министра страны Джастина Трюдо. Дальнобойщики также активно сигналят.

Заметим, что утром в субботу около дюжины протестующих припарковали свои автомобили на месте Могилы неизвестного солдата в Национальном военном мемориале Оттавы. В полдень транспортные средства были изъяты оттуда по распоряжению местной полиции.

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"Парковка на этой священной земле была признаком полного неуважения", — возмутился мэр Оттавы Джим Уотсон.

Кроме того, некоторые из протестующих станцевали на Могиле неизвестного солдата, что вызвало осуждение со стороны министра по делам ветеранов Лоуренса Маколея и начальника штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйна Эйра.

Тем временем главу правительства Канады Трюдо и его семью из соображений безопасности вывезли из дома в безопасное место, расположенное в "столичном регионе страны". Точное местонахождение канадского премьера не разглашается.

Заметим, что Трюдо находится на самоизоляции и работает дистанционно, поскольку один из его детей недавно получил положительный результат теста на COVID-19.

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