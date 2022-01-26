В Австрии по-новому будут бороться с COVID-19: что изменится

В Австрии по-новому будут бороться с COVID-19: что изменится

С 1 февраля в Австрии вступает в силу требование об обязательной вакцинации для взрослых.

В Австрии с 31 января будет отменен локдаун для невакцинированных от коронавируса. Это связано с уменьшением госпитализаций среди зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам министра здравоохранения Австрии Вольфганга Мюкштайна, это решение было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии.

"Мы пришли к выводу, что локдаун невакцинированных людей в Австрии оправдан только в случае угрозы неизбежной нагрузки мощностей интенсивной терапии. Однако медики больше не видят такой нагрузки", — пояснил он.

По информации СМИ, соответствующее решение австрийское правительство приняло на фоне уменьшения госпитализации среди больных коронавирусом.

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По информации главы Минздрава Австрии Вольфганга Мюкштайна, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами – 9 месяцев.

В то же время, с 1 февраля все взрослые жители Австрии обязаны вакцинироваться от COVID-19. Также жители Австрии должны носить маску типа FFP2.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Нидерландах с 26 января решили ослабить карантинные ограничения, введенные из-за COVID-19.