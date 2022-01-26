Нидерланды ослабляют карантин: что изменится

Карантин действовал в стране с середины декабря 2021-го.

В Нидерландах с 26 января решили ослабить карантинные ограничения, введенные через COVID-19.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января.

Суровый карантин действовал в стране с середины декабря 2021 года. В настоящее время гражданам с COVID-сертификатами разрешат посещать кафе, бары и рестораны. Будут пускать вакцинированых также на культурные и спортивные мероприятия, правда, с ограниченным количеством посетителей.

К слову, в настоящее время в стране фиксируют около 60 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом в день.

Напомним, за прошедшие сутки во Франции зафиксировали более полумиллиона новых случаев инфицирования в сутки. Число больных выросло резко, ведь за день до того их было чуть больше ста тысяч. Следует отметить, что с начала недели в стране начали действовать так называемые "вакцинные пропуски". Теперь для того, чтобы попасть в кино, музей или торговый центр, недостаточно иметь отрицательный тест на COVID, нужно сделать еще и прививку.

Франция заняла первое место среди стран мира по количеству больных коронавирусом

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