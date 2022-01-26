Нидерланды ослабляют карантин: что изменится

Карантин действовал в стране с середины декабря 2021-го.
В Нидерландах с 26 января решили ослабить карантинные ограничения, введенные через COVID-19.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января.
Суровый карантин действовал в стране с середины декабря 2021 года. В настоящее время гражданам с COVID-сертификатами разрешат посещать кафе, бары и рестораны. Будут пускать вакцинированых также на культурные и спортивные мероприятия, правда, с ограниченным количеством посетителей.
К слову, в настоящее время в стране фиксируют около 60 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом в день.
Напомним, за прошедшие сутки во Франции зафиксировали более полумиллиона новых случаев инфицирования в сутки. Число больных выросло резко, ведь за день до того их было чуть больше ста тысяч. Следует отметить, что с начала недели в стране начали действовать так называемые "вакцинные пропуски". Теперь для того, чтобы попасть в кино, музей или торговый центр, недостаточно иметь отрицательный тест на COVID, нужно сделать еще и прививку.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.