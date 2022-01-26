Нідерланди послаблюють карантин: що зміниться

Карантин діяв у країні від середини грудня 2021-го.

В Нідерландах від 26 січня вирішили послабити карантинні обмеження, введені через COVID-19.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 січня.

Суворий карантин діяв у країні від середини грудня 2021-го. Нині громадянам з COVID-сертифікатами дозволять відвідувати кафе, бари й ресторани. Пускатимуть вакцинованих також на культурні і спортивні заходи, щоправда, з обмеженою кількістю відвідувачів.

До слова, нині у країні фіксують близько 60 тис. нових випадків захворювання на коронавірус на день.

Нагадаємо, протягом минулої доби у Франції зафіксували понад пів мільйона нових випадків інфікування за добу. Кількість хворих зросла різко, адже за день до того їх було трохи більше ста тисяч. Слід зазначити, що від початку тижня у країні почали діяти так звані "вакцинні перепустки". Тепер для того, аби потрапити до кіно, музею чи торговельного центру, недостатньо мати негативний тест на COVID, треба зробити ще й щеплення.

Франція посіла перше місце серед країн світу за кількістю хворих на коронавірус

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