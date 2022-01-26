Дожали в концовке: "Динамо" одержало третью подряд победу на зимних сборах (видео)

Дожали в концовке: "Динамо" одержало третью подряд победу на зимних сборах (видео)

Команда Мирчи Луческу одолела клуб испанской Сегунды B.

Киевское "Динамо" провело третий поединок в новом году. На сборах в Испании "бело-синие" победили клуб испанской Сегунды B "Реал Мурсию" со счетом 3:1 .

Поединок получился для украинского клуба не таким простым, как предыдущие два спарринга на первом сборе. На 7-й минуте встречи Мекка вывел испанский коллектив вперед. "Бело-синие" ответили довольно быстро - на 19-й минуте восстановил паритет Владислав Кулач.

Развязка в этом контрольном матче наступила в конце второго тайма. На 84-й минуте забил Николай Шапаренко и позволил киевлянам повести в счете.

А через три минуты Виталий Буяльский снял вопрос о победителе игры.

В дебютном матче на сборах в Испании подопечные Мирчи Луческу разбили клуб испанской Сегунды B "Атлетико Пульпиленьо" со счетом 4:0. А во втором спарринге "бело-синие" разгромили люксембургский "Расинг Унион" (4:0).

Далее киевлян ждет еще один спарринг первого сбора, в котором их соперниками будет норвежский "Буде-Глимт". Встреча намечена на 27 января.

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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