"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на сборе в Испании: видео голов

"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на сборе в Испании: видео голов

Подопечные Луческу уничтожили люксембургский "Расинг Унион".

Киевское "Динамо" провело второй поединок в новом году. На сборах в Испании "бело-синие" разгромили люксембургский "Расинг Унион" со счетом 4:0.

На 23-й минуте Владислав Кулач вывел украинский клуб вперед.

На 35-й минуте Беньямин Вербич удвоил преимущество "бело-синих".

Через две минуты Виктор Цыганков отправил третий мяч в ворота соперников.

После перерыва киевляне забили еще один гол. Его автором на 64-й минуте стал Владимир Бражко.

В дебютном матче на сборах в Испании подопечные Мирчи Луческу разбили клуб испанской Сегунды B "Атлетико Пульпиленьо" со счетом 4:0.

Далее киевлян ждут еще два спарринга первого сбора, в которых соперниками динамовцев будут испанский "Реал Мурсия" (25 января) и норвежский "Буде-Глимт" (27 января).

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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