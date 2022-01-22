Набрал лишние килограммы: голкипера "Валенсии" не допустили на матч против чемпиона Испании

Тренерский штаб сделал выбор в пользу Хаума Доменека.
В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" отправится в гости в мадридский "Атлетико".
Голкипер "Валенсии" 21-летний Георгий Мамардашвили не поедет с командой в Мадрид.
Как сообщает Tribuna Deportiva, тренерский штаб решил не вносить его в состав из-за избыточного веса, а место в воротах займет Хаум Доменек.
- В настоящее время "Валенсия" с 29 очками размещается на 9 позиции турнирной таблицы Ла Лиги. "Атлетико" имеет 33 балла и занимает 4 место.
- Матч "Атлетико" Мадрид – "Валенсия" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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