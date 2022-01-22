Набрав зайві кілограми: голкіпера "Валенсії" не допустили на матч проти чемпіона Іспанії

Тренерський штаб зробив вибір на користь Хаума Доменека.

В рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги "Валенсія" відправиться у гості до мадридського "Атлетіко".

Голкіпер "Валенсії" 21-річний Георгій Мамардашвілі не поїде з командою до Мадриду.

Як повідомляє Tribuna Deportiva, тренерський штаб вирішив не вносити його до складу через надмірну вагу, а місце у воротах займе Хаум Доменек.

Наразі "Валенсія" з 29 очками розташовується на 9 позиції турнірної таблиці Ла Ліги. "Атлетіко" має 33 бала та займає 4 місце.

Матч "Атлетіко" Мадрид - "Валенсія" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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