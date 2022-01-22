Украина может пригласить на свою территорию британских военных – посол

Просьба о военной помощи может поступить в случае усиления российской агрессии.
Украина рассматривает возможность пригласить на свою территорию военных Великобритании. Это может произойти в случае усиления агрессии со стороны России и военного вторжения в Украину.
Об этом в интервью телеканалу "Дом" сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
"Если будет начало активных боевых действий, попросим все, что угодно, включая британских военнослужащих на нашу территорию", — отметил Пристайко.
Дипломат отметил, что подобные просьбы поступят и другим западным партнерам Украины. Киев готов получить в помощь как оружие, оборудование, так и принять помощь иностранных военных.
Читайте также:
- Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита для противостояния России
- Самолет из Британии с вооружением для Украины летел в обход Германии: что говорят в Лондоне и Берлине
- "Санкции против РФ бездействуют": в США и Британии не верят, что новые ограничения сдержат Путина