Украина может пригласить на свою территорию британских военных – посол

Украина может пригласить на свою территорию британских военных – посол

Просьба о военной помощи может поступить в случае усиления российской агрессии.

Украина рассматривает возможность пригласить на свою территорию военных Великобритании. Это может произойти в случае усиления агрессии со стороны России и военного вторжения в Украину.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Если будет начало активных боевых действий, попросим все, что угодно, включая британских военнослужащих на нашу территорию", — отметил Пристайко.

Дипломат отметил, что подобные просьбы поступят и другим западным партнерам Украины. Киев готов получить в помощь как оружие, оборудование, так и принять помощь иностранных военных.

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