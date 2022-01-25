В Минздраве рассказали, кто находится в самой высокой зоне риска к COVID-19

Высок уровень летальности и среди невакцинированных от COVID-19.
Самые высокие показатели смертности от осложнений коронавируса наблюдаются в возрастной группе 60 лет.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1".
По словам главы Минздрава, именно эта возрастная категория больше всего находится в группе риска как по инфицированию коронавирусом, так и среди смертности. К слову, высок уровень летальности и среди невакцинированных от COVID-19.
"Люди 60+ чаще всего попадают в реанимации. Их также чаще подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. У тех, у кого большой вес, у которых хронические заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, течение коронавируса проходит значительно труднее.
Именно таких украинцев Ляшко призывает в первую очередь пройти полный курс вакцинации от COVID-19. "Для всех украинцев есть бустерная доза. А для тех, у кого потенциально может не сформироваться иммунитет после базового курса прививки, есть дополнительная доза. Им нужно сделать третью дозу, а после этого делаем бустер", — рассказал Виктор Ляшко.
Напомним, в Украине началась вспышка коронавируса из-за штамма "Омикрон", который по сравнению с предыдущими мутациями чаще поражает детей. Впрочем, они переносят болезнь не так сложно. Преимущественно в больницы госпитализируют детей с высокой температурой, но спустя несколько дней таких пациентов выписывают.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.