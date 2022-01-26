В Австрії по-новому будуть боротися з COVID-19: що змінюється

В Австрії по-новому будуть боротися з COVID-19: що змінюється

Від 1 лютого в Австрії набуває чинності вимога про обов'язкову вакцинацію для дорослих.

В Австрії від 31 січня скасують локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Це пов'язано із зменшенням госпіталізацій серед заражених на коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра охорони здоров'я Австрії Вольфганга Мюкштайна, це рішення було ухвалено у зв'язку зі стабілізацією ситуації у лікарнях, насамперед, у відділеннях інтенсивної терапії.

"Ми дійшли висновку, що локдаун невакцинованих людей в Австрії виправданий лише у разі загрози неминучого навантаження потужностей інтенсивної терапії. Проте медики більше не бачать такої навантаженості", - пояснив він.

За інформацією ЗМІ, відповідне рішення австрійський уряд ухвалив на тлі зменшення госпіталізації серед хворих на коронавірус.

За інформацією голови МОЗ Австрії Вольфганга Мюкштайна, сертифікат про вакцинацію для щеплених двома дозами вакцини діятиме півроку, для щеплених трьома дозами – 9 місяців.

Водночас від 1 лютого всі дорослі жителі Австрії зобов'язані вакцинуватися від COVID-19. Також мешканці Австрії повинні носити маску типу FFP2.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Нідерландах від 26 січня вирішили послабити карантинні обмеження, введені через COVID-19.