В Австрії планують штрафувати всіх за відмову від вакцинації проти коронавірусу

В Австрії планують штрафувати всіх за відмову від вакцинації проти коронавірусу

Штраф не поширюватиметься на людей, для яких існує ризик для життя та здоров'я через щеплення, а також вагітних та підлітків до 12 років.

В Австрії плануватимуть штрафувати всіх, хто відмовиться вакцинуватися від коронавірусу.

Про це пише видання Die Presse із посиланням на законопроєкт, який розробляє уряд.

Ті, хто не бажає щепитися, повинні будуть виплатити штраф у розмірі €3,6. За відмову сплатити штраф людина може потрапити до в'язниці на чотири місяці. Штраф у розмірі €7,2 тисячі загрожуватиме тим, хто проігнорує два повідомлення влади про необхідність щеплення.

Водночас штраф не поширюватиметься на людей, для яких існує ризик для життя та здоров'я через щеплення, а також вагітних та підлітків до 12 років.

Планується, що законопроєкт має бути поданий з 6 грудня. Він має отримати схвалення обох палат парламенту Австрії.

Також влада Австрії на тлі зростання захворюваності на коронавірус анонсувала обов'язкову вакцинацію, яка почнеться з лютого 2022 року.

Нагадаємо, в Україні посилять обмеження у регіонах "жовтої" зони. Областям потрібно готуватися до нового спалаху коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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