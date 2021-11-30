Міша Романова у боді без бюстгальтера засвітила соски

Міша Романова у боді без бюстгальтера засвітила соски

Зірка поділилась гарячим контентом.

Українська співачка Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могиленець, вкотре неабияк розбурхала уяву своїх прихильників.

Так, зірка нещодавно знялася у сміливій фотосесії. Відповідними знімками вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, серед різноманітних світлин були й доволі відверті.

До слова, Міша показала фото, на якому позує у боді. Так, знаменитість вирішила не одягати спідньої білизни. Тому на знімку можна помітити соски виконавиці. Окрім цього, співачка обрала таку позу, яка гарно продемонструвала її апетитні стегна та осинову талію.

Міша Романова / instagram.com/misharomanova

Свій лук Міша доповнила яскравим макіяжем. Так, зірка зробила смокі айс та нафарбувала губи червоною помадою. Своє біляве волосся артистка розпустила.

Приголомшені фани не змогли стримати емоцій. Вони зазначили, що Міша має просто неймовірний вигляд.

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