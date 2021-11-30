Миша Романова в боди без бюстгальтера засветила соски

Звезда поделилась горячим контентом.

Украинская певица Миша Романова, настоящее имя которой Наталья Могиленец, в который раз изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.

Звезда недавно снялась в смелой фотосессии. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram. В частности, среди разнообразных фотографий были довольно откровенные.

К слову, Миша показала фото, на котором позирует в боди. Знаменитость решила не надевать нижнее белье. Поэтому на снимке можно увидеть соски исполнительницы. Кроме того, певица выбрала такую позу, которая хорошо продемонстрировала ее аппетитные бедра и осиновую талию.

Миша Романова / instagram.com/misharomanova

Свой лук Миша дополнила ярким макияжем. Звезда сделала смоки айс и накрасила губы красной помадой. Свои белокурые волосы артистка распустила.

Ошеломленные фанаты не смогли сдержать эмоций. Они отметили, что Миша выглядит просто невероятно.

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