У Грузії суд у справі Саакашвілі відклали: названа дата

Саакашвілі заявив, що його катували.

Суд у справі українського посадовця, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі у Грузії відклали до 23 грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією і прихильниками колишнього очільника країни.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Весь світ вражений тим, що я звертаюся до вас через цю скляну стіну замість того, щоб вільно пересуватися створеною мною країною. Всі знають, що я не повинен сидіти у в’язниці, тому що всі звинувачення проти мене сфабриковані та політично мотивовані", – сказав Саакашвілі.

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У якийсь момент Саакашвілі перейшов на англійську мову, сказавши, що звертається до міжнародних партнерів Грузії, і звинуватив владу у катуванні.

"Мене катували, зі мною нелюдськи поводилися, били, принижували", – сказав Саакашвілі.

Раніше Мін’юст Грузії неодноразово відмовляв Саакашвілі у присутності в залі суду через заходи безпеки та ризики погіршення стану здоров’я. Йому пропонували брати участь у процесі дистанційно чи проводити судові засідання у в’язниці, проте політик відмовився.

Процес триває у Тбіліському міському суді. Попереднє засідання відбулося 11 жовтня без Саакашвілі. Тоді його не доставили до суду через, як пояснили у пенітенціарній системі, – заходи безпеки і стан здоров’я політика, який тоді голодував.

1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. Сьогодні на суді розглядається справа щодо розгону мітингу 7 листопада 2007 року.

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