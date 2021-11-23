Ляшко повідомив, яку вакцину вводитимуть українцям під час додаткового COVID-щеплення

Українців закликають вакцинуватися і захистити себе.

МОЗ подовжило контракт із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки. Препарат будуть використовувати для проведення додаткових щеплень, якщо буде відповідна рекомендація НТГЕІ.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 23 листопада.

"МОЗ подовжило контракт із компанією Pfizer на постачання вакцини від COVID-19 на 2022-2023 роки з чіткими строками поставок вакцин - протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 млн доз вакцин щорічно", - сказав голова МОЗ і додав, що вакцину будуть використовувати для додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій НТГЕІ.

В Україні наразі доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac Biotech, Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Moderna.

"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19, використайте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якнайшвидше", - сказав голова МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, Ляшко розповів, коли в Україні почнуть робити третє COVID-щеплення.

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