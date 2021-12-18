Австрія закриває кордони для невакцинованих проти COVID-19: є виключення

Австрія закриває кордони для невакцинованих проти COVID-19: є виключення

З туристичною чи бізнес метою невакцинованим вїзд наразі неможливий.

Австрія з 20 грудня закриває кордони для невакцинованих від COVID-19 та змінює умови в'їзду до країни. Відтепер мати негативний результат ПЛР-тесту необхідно усім громадянам, що в’їжджають до країни. Причиною такого рішення стало стрімке поширення нового штаму коронавірусу - "Омікрон".

Про це повідомило посольство України в Австрії у Facebook.

"Відтепер в’їзд можливий лише для вакцинованих осіб та осіб, що мають сертифікат про одужання, за умови надання обома категоріями осіб додатково негативного ПЛР тесту (зробленого максимум за 72 години)", ’ йдеться в повідомленні.

Дохволено в’їзд з подальшою самоізоляцією лише для громадян Австрії, громадян ЄС та осіб, які мають дозвіл на проживання в Австрії. У такому випадку громадяни повинні обов’язково перед тим зареєструватись онлайн. На п’ятий день карантину можна здати тест і, якщо його результат буде негативним, вийти із самоізоляції.

Виключення передбачені для вагітних жінок, дітей до 6 років та осіб, яким протипоказана вакцинація (за наявності лікарського підтвердження).

Нагадаємо, від 16 грудня Італія заборонила в’їзд всім українцям, які хочуть потрапити до країни з туристичною метою. Це стосується навіть вакцинованих громадян.

Читайте також: