Ляшко объяснил, почему в Украине не будут вводить всеобщий локдаун

Ляшко объяснил, почему в Украине не будут вводить всеобщий локдаун

О дополнительных каникулах в школах будут решать на местах.

Общегосударственного локдауна в Украине из-за распространения COVID-19 не будет.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, говорится 28 января в сюжете ТСН.19:30.

Прогнозы – уже через неделю Украина выйдет на новый пик заболеваемости коронавирусом. Ожидают от 40 до 60 тысяч больных в сутки. Уже сегодня, 28 января, зафиксировали больше 34 тысяч больных. 144 человека скончались.

Всеукраинский карантин не будут внедрять, потому что адаптивный доказал свою эффективность в предыдущие волны заболеваемости COVID-19, говорит министр Ляшко. Речь идет о том, что страна большая, разные регионы имеют свою статистику, и где-то больных больше, где-то меньше. Поэтому вся страна одновременно останавливаться не будет.

Что касается досрочных каникул в школах, то их также не будут внедрять повсюду. Каждая область решит сама. Но пока карантин для детей не планируют.

"Лучше пусть дети сейчас ходят, а как там будет ухудшаться эпидситуация, тогда превентивно можно будет дополнительно вводить, отправить детей на две недели на каникулы для того, чтобы разорвать цепочку передачи инфекции", — сказал Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко заявил, что всеукраинского локдауна не будет

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