Ляшко рассказал, когда в Украине может начаться отмена карантина

Ляшко рассказал, когда в Украине может начаться отмена карантина

По словам главы Минздрава, все зависит от вакцинации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине может начаться отмена коронавирусных карантинных ограничений.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Раде 28 января заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Давайте разъяснять преимущества вакцинации тем, у кого еще есть сомнения, и достигать такого уровня вакцинации, как, например, в Великобритании. Сейчас мы наблюдаем за их результатами отмены карантинных ограничений, и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине", – сказал министр.

Стоит отметить, что 20 января Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, пик которой может прийтись на середину февраля.

Напомним, что второй день коронавирус бьет рекорды в Украине. Так, 28 января у нас более 34 тысяч инфицированных — это на 2 тысячи больше, чем вчера.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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