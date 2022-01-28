Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 34 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 28 января 2022 года зафиксировано 34 408 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 144 человека, 6 142 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 342 человека, а 81 098 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 980 610 человек;

поправилось – 3 608 094 человека;

летальных исходов – 99 882;

проведено ПЦР-тестов – 17 848 132.

С начала вакцинальной кампании привито 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 09 человек. Всего проведено 30 166 832 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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