Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 січня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 34 тисячі.

В Україні станом на ранок 28 січня 2022 року зафіксовано 34 408 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 144 людини, 6 142 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 342 особи, а 81 098 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 980 610 осіб;

одужало – 3 608 094 особи;

летальних випадків – 99 882;

проведено ПЛР-тестувань – 17 848 132.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 278 387 людей, з них отримали першу дозу – 15 278 385 людей, отримали дві дози – 14 576 722 людини, отримали додаткову дозу – 15 626 людей, бустерну дозу – 296 099 людей. Загалом проведено 30 166 832 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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