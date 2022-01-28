Коронавірус в Україні: кому варто зробити тест на COVID-19

Коронавірус в Україні: кому варто зробити тест на COVID-19

Наразі безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу.

Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різні симптоми, саме тому тест на COVID-19 варто робити за будь-яких ознак ГРВІ.

Про це інформує Центр громадського здоров'я МОЗ України.

До прикладу, симптомами коронавірусної інфекції, зокрема й нового штаму "Омікрон", може бути нежить, втома, головний біль, чхання, біль у горлі, кашель, лихоманка чи хриплий голос.

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Тобто симптоми COVID-19 можуть бути схожими на застуду та не мати специфічних ознак. Водночас тестування допомагає виявити хворобу, що дасть змогу призначити відповідне лікування та зумовлює необхідність самоізоляції для зменшення шляхів передавання вірусу та захисту оточення від інфікування.

Наразі безоплатному тестуванню на COVID-19 підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну хворобу.

Затверджені Міністерством охорони здоров’я стандарти передбачають, що лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 таким категоріям:

людям із підозрою на COVID-19;

людям з ознаками інших ГРВІ;

людям з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам із позагоспітальною пневмонією;

контактним особам у разі появи симптомів, які не виключають COVID-19.

Першим трьом категоріям ПЛР-тест призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Якщо ж експрес-тест виявився позитивним, то підтвердження методом ПЛР не є обов’язковим.

Направлення на безоплатне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо він із різних причин відмовляється надати таке направлення або у вас немає сімейного лікаря, звертайтеся на гарячу лінію МОЗ 0–800–60–20–19.

Нагадаємо, що у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутися до свого сімейного лікаря. Той, своєю чергою, має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місця загального скупчення людей і дотримуватися режиму самоізоляції.

Нагадаємо, що за останні 24 години було зафіксовано 32 393 нових випадки COVID-19 - це максимальна кількість за увесь час пандемії. Попередній рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - тоді захворіло 27 377 людей.

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