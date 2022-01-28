Астрологічний прогноз на 28 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небезпечний та конфліктний день, під час якого не можна хвалитися, бажано також не перебільшувати свої здібності та не ставитися до оточення зверхньо – йому це не сподобається.

Символ дня: Жаба-мандрівниця.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: жадеїт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: необхідно відмовитися від занять спортом, та й взагалі робити якнайменше рухів – вони чреваті травмами.

Афоризм дня: "Хотіти недостатньо, треба діяти" (Йоганн Вольфганг Гете).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: сьогодні краще не одружуватися, зате можна – якщо, звичайно, обставини склалися відповідним чином – розлучатися.

Містика дня: можна виготовляти захисні амулети та обереги.

Табу дня: не можна бути розхлябаним та неорганізованим – це може призвести до матеріальних збитків та втрат цінних речей.

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