Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 28 января

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 28 января

Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: опасный и конфликтный день, во время которого нельзя хвастаться, желательно также не преувеличивать свои способности и не относиться к окружающим свысока – им это не понравится. 

Символ дня: Лягушка-путешественница. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый. 

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: необходимо отказаться от занятий спортом, да и вообще, делать как можно меньше движений – они чреваты травмами. 

Афоризм дня: "Хотеть недостаточно, надо действовать" (Иоганн Вольфганг Гете). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: в брак сегодня лучше не вступать, зато можно – если, конечно, обстоятельства сложились соответствующим образом – разводиться. 

Мистика дня: можно изготавливать защитные амулеты и обереги. 

Табу дня: нельзя быть расхлябанным и неорганизованным – это может привести к материальным убыткам и потерям ценных вещей. 

Читайте также: 

Следующая публикация