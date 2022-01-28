Астрологический прогноз на 28 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: опасный и конфликтный день, во время которого нельзя хвастаться, желательно также не преувеличивать свои способности и не относиться к окружающим свысока – им это не понравится.
Символ дня: Лягушка-путешественница.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, лазоревый.
Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: бедра.
Болезни дня: необходимо отказаться от занятий спортом, да и вообще, делать как можно меньше движений – они чреваты травмами.
Афоризм дня: "Хотеть недостаточно, надо действовать" (Иоганн Вольфганг Гете).
Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: в брак сегодня лучше не вступать, зато можно – если, конечно, обстоятельства сложились соответствующим образом – разводиться.
Мистика дня: можно изготавливать защитные амулеты и обереги.
Табу дня: нельзя быть расхлябанным и неорганизованным – это может привести к материальным убыткам и потерям ценных вещей.
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