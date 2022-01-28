Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро вдохновляют творить новое.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 января 2022 рассказывает, что Близнецам нужно найти людей, которые им будут помогать, а Овнам — шире раскрыть свое сердце.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 января 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Раскройте свое сердце пошире. В отношениях идите навстречу друг другу. На работе найдите единомышленников.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Справедливость"

Ищите баланс. В любви уравновесьте ваши чувства. А на работе обходите юридических проблем.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Иерофант"

Найдите людей, которые будут вам помогать. В любви следует выйти на новый уровень. А работу следует узаконить.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях не отгоняйте от себя партнера. В движении по карьерной лестнице лучше сделать паузу.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Пора экономить. В отношениях пройдите проверку денежными средствами. А в решении карьерных вопросов не тратьте зря средства.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, куда двигаться, но боитесь этого. В отношениях будет больно. На работе не создавайте себе проблем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Мир"

Найдите точку опоры. Растворитесь в любви. В рабочих вопросах найдите здравомыслящих коллег.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Королева мечей"

Защищайтесь от нападок. В отношениях закройте свое сердце. На работе придется отстаивать свои позиции.

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СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Вперед и только вперед. В любви покоряйте новые вершины. А на работе добавьте драйву.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка мечей"

Впереди будут кошмары. В отношениях будет больно. А на работе наступит неспокойный период.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не уничтожайте свои отношения бытом. Лучше найдите кого-нибудь в помощь. А на работе не мойте за все чашечки.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Открывайте новые горизонты. В отношениях открывайте новые грани. А на работе возьмитесь за новый проект.

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