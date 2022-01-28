День ангела 28 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 28 січня святкують свій День Ангела.

28 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 9 імен: Гавриїл, Михайло, Іван, Прохор, Павло, Олена, Ілона.

Чоловічі імена 28 січня

Гавриїл

Ім’я прийшло до нас з давньоарамейської мови і означає “Бог - моя сила”. В дитинстві Гавриїл справляє враження замкненої в собі дитини, хоча в нього досить твердий і сильний характер. Відрізняється чутливою нервовою системою: його важко засмутити чи образити. В дорослому віці Гавриїл стає комунікабельним, самовідданим. Вміє володіти собою, але в сімейному житті проявляє деспотичність. Цікаві факти про ім’я Гавриїл: вперше воно згадується в Біблії, адже саме так звали одного з найшанованіших архангелів.

Михайло

Ім’я єврейського походження. Буквальний переклад “хто як Бог”. З дитинства Михайло відрізняється логічним складом розуму, легко орієнтується навіть в складній ситуації. Відрізняється серйозністю і врівноваженістю. В дорослому віці стає досить вимогливим до членів своєї сім’ї. Вибирає лагідну і добру дружину, яка за ним буде “як за кам’яною стіною”. Цікаві факти про ім’я Михайло: з ним дуже легко спілкуватися, він не вміє довго тримати образу.

28 січня свої іменини святкують Гавриїл, Михайло, Прохор, Іван, Павло / Pexels

Іван

З давньоєврейської мови ім’я перекладається як “Божа милість”. З дитинства Іван відрізняється чуйністю і добрим характером. Але при потребі може перетворитися на справжнього воїна, який готовий захищати своїх рідних. В дорослому віці Іван відданий близьким та друзям. Це справжня людина честі і дуже принциповий чоловік. Цікаві факти про ім’я Іван: потрапивши в критичну ситуацію, не буде сидіти, склавши руки.

Прохор

Ім’я грецького походження, яке означає “той, хто керує хором”. В дитинстві Прохор спокійна і впевнена в собі дитина. Він може бути дещо замкнутим в собі, росте дуже розумним і любить вчитися. В дорослому віці Прохор може часто встрявати в різні конфлікти, незважаючи на те, що він досить спокійний чоловік. Не вміє визнавати свої помилки. Цікаві факти про ім’я Прохор: любить вставати на бік знедолених, дуже любить дітей і стає турботливим батьком.

Павло

Має латинські корені і означає “молодший”. Існує версія, що в Стародавньому Римі хлопчиків часто називали іменем батька і додавали приставку “Paulus”, щоб розрізняти. В дитинстві Павло чуйний, спокійний, слухняний хлопчик. Любить допомагати старшим, добре ладнає з іншими дітьми. В дорослому віці Павло стає надійним, доброзичливим, домашнім чоловіком. Цікаві факти про ім’я Павло: схильний до філософії, часто буває імпульсивним.

Жіночі імена 28 січня

Олена

Ім’я походить від грецького імені бога Геліоса і може перекладатися як “сонячний промінь”. В дитинстві Олена життєрадісна і добра дівчинка. Вона росте допитливою дитиною, часто хоче дізнатися все на світі. В дорослому віці Олена стає активною жінкою зі своїми амбіціями. Має багато друзів, займається саморозвитком. Це працьовита, віддана і цілеспрямована жінка. Цікаві факти про ім’я Олена: все життя може витратити на пошук ідеалу, а тому нерідко виходить заміж в досить дорослому віці.

28 січня свій день ангела святкують Олена і Ілона / Pexels

Ілона

Існує версія, що це ім’я прийшло до нас з Угорщини і означає “світла”. В дитинстві Ілона справжній боєць. Вона легко досягає поставлених цілей. Емоційна, але вміє управляти своїми почуттями. В дорослому віці вміє вдало влаштувати особисте життя, хоча часто ставить на перше місце кар’єру, а не стосунки. Цікаві факти про ім’я Ілона: з легкістю кидає чоловіка, який став їй нецікавим, цим приховуючи невпевненість в собі.

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