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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 січня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 січня

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 32 тисячі.

В Україні станом на ранок 27 січня 2022 року зафіксовано 32 393 нових випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 154 людини, 5 237 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 016 осіб, а 82 360  людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 946 202 особи;
  • одужало – 3 601 952 особи;
  • летальних випадків – 99 738;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 756 198.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 250 202 людини, з них отримали першу дозу – 15 250 200 людей, отримали дві дози – 14 549 494 людини, отримали додаткову дозу – 14 921 людина, бустерну дозу – 271 119 людей. Загалом проведено 30 085 734 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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