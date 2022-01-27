Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 января

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 32 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 27 января 2022 года зафиксировано 32 393 новых случая коронавируса, за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, выздоровели 5 237 пациентов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 016 человек, а 82 360 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 946 202 человека;

выздоровело – 3 601 952 человека;

летальных исходов – 99 738;

проведено ПЦР-тестов – 17 756 198.

С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек. Всего проведено 30 085 734 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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