Народные приметы, обряды и обычаи 27 января 2022

Вороны каркают – на мороз, а устроили в небе хоровод – на снег.

27 января церковь и верующие чтят предание праздника Богоявления, преподобных отцов, в Синае и Раифе убитых: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка,, Евсевия, Илии и других с ними, равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобного Иосифа Аналитина Раифского, преподобного Феодула, преподобного Стефана.

27 января: украинские народные приметы

Яркие сумерки – к стуже.

Сорока под крышу лезет — в метель.

Вороны каркают – на мороз, а устроили в небе хоровод – на снег.

Пищат утром синицы, а воробьи прячутся под крышу или солому — мороз сильнее.

27 января: церковный праздник

Синайские и Раитские Отцы – 38 древнехристианских святых и монахов-мучеников с горы Синай и пустыни Раита в Египте, а именно Исаия, Савва, Моисей и ученик его Моисей, Иеремия, Павел, Адам, Сергий, Домн, Прокл, Ипатий, Исаак, Макарий, Марк, Вениамин, Евсевий, Илия и другие с ними.

В 371 году на монахов, живших вблизи горы Синай, напала ватага сарацин. Не найдя золота, они убили 38 угодников Божиих. Только два монаха остались в живых, однако один из тяжелых ран скончался на следующую ночь, а другой, просящий Бога не оставлять его живым, на четвертый день отошел к Господу за вечную награду.

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В тот же день другая ватага сарацин напала на монашескую обитель в пустыне Раити, которая находилась неподалеку от Синайского монастыря. Бандиты убили старенького монаха Иеремию, не желавшего сказать им, кто является настоятелем монастыря. Узнав об этом, игумен Павел вышел к нападающим и сказал: "Я тот, за кем ищете". Сарацины начали стрелять в него из луков, а в конце разрубили мечом голову. Затем они вбежали в церковь и убили 38 монахов, мужественно с именем Иисуса Христа на устах принявших смерть.

27 января: народные традиции

В этот день было принято заботиться о домашнем скоте.

27 января: что следует делать

День следует провести за работой. Рекомендуется в этот день заняться домашним хозяйством и генеральной уборкой дома.

27 января: что категорически запрещено делать

ссориться;

выносить мусор;

стричь волосы.

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