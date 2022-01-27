Рак желудка поразил Валентина

Мужчине нужно дорогое лечение.

Семья Кального Валентина вынуждена обращаться к незнакомым людям, чтобы просить финансовую помощь на лечение для него.

«Так случилось, что в нашу семью в 2021 году в мае пришла беда. Папе поставили страшный диагноз – рак желудка 4 степени. С мая месяца началась борьба за папину жизнь, где было пройдено шесть химиотерапией, множество обследований, которые стоят лечению переливания крови, множество дорогостоящих лекарств», — рассказывает сын мужчины Роман.

Лечение дает сдержать распространение болезни организмом.

«4 января прошли МРТ, где результат нас порадовал – метастазы стоят на месте, но желудок уменьшался в размере, сказали, что нужно делать операцию, и удвоить химиотерапию пройдено уже шесть, и неизвестно сколько еще нужно будет химиотерапии делать еще облучения», – добавляет Роман.

Врачи дают большие шансы на выздоровление, но нужно продолжать лечение, а финансовые возможности семьи уже иссякли.

«Наша семья все это время справлялась с финансовыми расходами сами, но уже не в силах справиться. Одна химиотерапия обходится в пять тысяч гривен. А после нее потребуется, скорее всего, операция. Поддержите, пожалуйста, моего отца Валентина. Просим всех небезразличных людей помочь нам», – просит сын.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 4991 4094 8603 Кальный Валентин Леонидович.