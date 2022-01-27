Рак шлунка уразив Валентина

Чолові потрібне коштовне лікування.

Родина Валентина Кального вимушена звертатися до незнайомих людей, щоб просити фінансову допомогу на лікування для нього.

«Так сталося, що в нашу сім'ю у 2021 році у травні місяця прийшла біда. Тату поставили страшний діагноз - Рак шлунка 4 ступеня. Від травня-місяця почалася боротьба за татове життя, де було пройдено шість хіміотерапій, безліч обстежень, які коштують лікування, переливання крові, безліч дорогих ліків», - розповідає син чоловіка Роман.

Лікування дає стримати розповсюдження хвороби організмом.

«4 січня пройшли МРТ, де результат нас потішив - метастази стоять на місці, але шлунок зменшувався в розмірі, сказали, що потрібно робити операцію, і подвоїти хіміотерапію. Пройдено вже шість, і невідомо, скільки ще потрібно буде хіміотерапій, робитимуть ще опромінення», - додає Роман.

Лікарі дають великі шанси на одужання, але потрібно продовжувати лікування, а фінансові можливості родини вже вичерпались.

«Наша сім'я весь цей час давала раду з фінансовими витратами самі, але вже не в змозі впоратися. Одна хіміотерапія обходиться у п'ять тисяч гривень. А після неї потрібна буде, швидше за все, операція. Підтримайте, будь ласка, мого тата Валентина. Просимо всіх небайдужих людей допомогти нам», - просить син.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149 4991 4094 8603 Кальний Валентин Леонідович.