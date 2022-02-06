В Канаде внедорожник протаранил толпу участников COVID-протестов: видео

В результате инцидента пострадали четверо протестующих.

В канадском городе Виннипег вечером в пятницу, 4 февраля, внедорожник въехал в толпу демонстрантов, протестовавших против карантинных ограничений и обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает CBC.

По словам главы местной полиции Роба Карвера, белый джип протаранил группу протестующих около 21:50 по местному времени.

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В результате аварии пострадали четыре человека, трое из которых получили легкие травмы и не нуждались в медпомощи, а еще одного травмированного пришлось госпитализировать. По состоянию на субботу мужчину выписали из больницы.

"Это просто чудо, что никто не получил серьезных травм", – подчеркнул Карвер. Он добавил, что 42-летний водитель внедорожника на скорости пытался скрыться с места происшествия, проехав на красный свет, однако его догнали примерно через 40 минут и после непродолжительной борьбы задержали.

Мужчине предъявлен ряд обвинений, в том числе в нападении с применением оружия, опасном управлении транспортным средством с причинением телесных повреждений и отказе остановиться на месте аварии. Подозреваемый находится под стражей.

Карвер отказался комментировать мотивы задержанного, однако указал, что первые показания обвиняемого свидетельствуют о том, что ДТП не связано с его взглядами на вакцинацию против коронавируса: "Он не был ни за, ни против каких-либо общих взглядов, которые витают в стране".

At the end of the day yesterday in Winnipeg. A provocateur deliberately ran over a protester with his suv and injured 3 others. He's been apprehended. All Day long the crowd of protesters were peaceful, lots of smiles, hugs and laughter. Let's pray for the injured and the driver. pic.twitter.com/KoJboNTIt5 — Tobias Tissen (@TissenTobias) February 5, 2022

Напомним, что в Канаде в конце января вспыхнули протесты против карантинных ограничений и вакцинации от COVID-19. Так называемый "Конвой Свободы" начался как митинг дальнобойщиков за отмену мандата на прививку от коронавируса для трансграничных работников, однако впоследствии превратился в массовую демонстрацию против чрезмерного влияния правительства во время пандемии.

На фоне массовых протестов канадский премьер-министр Джастин Трюдо с семьей переехал в тайную локацию из-за беспокойства о безопасности.

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