Спасение 5-летнего Райана в Марокко: ребенок умер

Мальчик упал в колодец 1 февраля.

В Марокко спасатели завершили операцию по спасению 5-летнего Райана, который застрял в колодце, но ребенок умер.

Об этом сообщило издание 2M.ma

Ребенок провалился до 32-метрового колодца 1 февраля. Все это время он там находился. Спасатели работали и день, и ночью, чтобы достать мальчика. Когда им удалось спасти ребенка, это сопровождалось радостными возгласами и свистом. Ведь на месте собрались сотни людей.

Heeeee's OUUUUTTTTTTT. RAYAN IS OUT AND IS HEADING TO THE HOSPITAL. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️



После 5 дней был пробит в воде хорошо. #Rayan #PrayforRayan #الطفل_ريان pic.twitter.com/VvBM9ISrKj — (@Walidbusquets) February 5, 2022

Сначала сообщений о состоянии ребенка не было. В Сети опубликовали только видео. На нем было видно, как спасатели несут малыша к скорой. Впрочем, появилась информация, что Райан умер. Это известие стало сенсацией. Тысячи пользователей Сети выражают свои соболезнования.

В маленьком человеке подключены люди все на свете. Занимаемся в том, что маленький angel #Rayan #الطفل_ريان pic.twitter.com/9ZrVwNAjLz — Leen (@leenaladwani) 5 января 2022

Rest In Peace little angel #Rayan pic.twitter.com/UcB5gAvW7v — Ryme Sadek (@rymesadek1) 5 февраля 2022

Кстати, на трагедию отреагировал и король Марокко Моххамед IV. В королевской пресс-службе сообщили, что он позвонил родителям погибшего ребенка.

Как сообщалось, при схожих обстоятельствах в Индии в прошлом году в колодец, куда упал мальчик, улетели и 40 человек, пришедших из любознательности. Погибли 11 человек, не спасли и малыша. Кроме того, в январе 2019-го в Испании в такую же узкую скважину провалился 2-летний Хулен. Ребенок провел в яме две недели прежде, чем до нее докопали тоннель. Но спасатели обнаружили мальчика без признаков жизни.

Новости мира: в Марокко уже четвертый день пытаются спасти 5-летнего мальчика