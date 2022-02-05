Спасение 5-летнего Райана в Марокко: ребенок умер

Мальчик упал в колодец 1 февраля.
В Марокко спасатели завершили операцию по спасению 5-летнего Райана, который застрял в колодце, но ребенок умер.
Об этом сообщило издание 2M.ma
Ребенок провалился до 32-метрового колодца 1 февраля. Все это время он там находился. Спасатели работали и день, и ночью, чтобы достать мальчика. Когда им удалось спасти ребенка, это сопровождалось радостными возгласами и свистом. Ведь на месте собрались сотни людей.
Heeeee's OUUUUTTTTTTT. RAYAN IS OUT AND IS HEADING TO THE HOSPITAL. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️— (@Walidbusquets) February 5, 2022
После 5 дней был пробит в воде хорошо. #Rayan #PrayforRayan #الطفل_ريان pic.twitter.com/VvBM9ISrKj
Сначала сообщений о состоянии ребенка не было. В Сети опубликовали только видео. На нем было видно, как спасатели несут малыша к скорой. Впрочем, появилась информация, что Райан умер. Это известие стало сенсацией. Тысячи пользователей Сети выражают свои соболезнования.
Allah save #Rayan ♥️ pic.twitter.com/vd7AA2vW5iОпубликовано в Madrid Fan (@cristiano_peak) 5 февраля 2022
В маленьком человеке подключены люди все на свете. Занимаемся в том, что маленький angel #Rayan #الطفل_ريان pic.twitter.com/9ZrVwNAjLz— Leen (@leenaladwani) 5 января 2022
RIP ANGEL #RAYAN pic.twitter.com/7GqWYvwjzL— Samir Salamoun (@SamirSalamoun) 5 января 2022
Rest In Peace little angel #Rayan pic.twitter.com/UcB5gAvW7v— Ryme Sadek (@rymesadek1) 5 февраля 2022
Кстати, на трагедию отреагировал и король Марокко Моххамед IV. В королевской пресс-службе сообщили, что он позвонил родителям погибшего ребенка.
Как сообщалось, при схожих обстоятельствах в Индии в прошлом году в колодец, куда упал мальчик, улетели и 40 человек, пришедших из любознательности. Погибли 11 человек, не спасли и малыша. Кроме того, в январе 2019-го в Испании в такую же узкую скважину провалился 2-летний Хулен. Ребенок провел в яме две недели прежде, чем до нее докопали тоннель. Но спасатели обнаружили мальчика без признаков жизни.
Читайте также:
- Во время сафари туриста растоптал разъяренный слон: что произошло
- Напоминали смерть и зиму: мужчину испугали странные ледовые фигуры на берегу озера (фото)
- "Тебе 29 лет и ты ничего не добился": мужчина пытался убить себя, потому что его сын не хочет жениться