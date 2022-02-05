Ковбой-спасатель: в США ищут неизвестного, спасшего жизнь копа

Преступник чуть было не убил копа во время задержания.

В Соединенных Штатах Америки ищут неизвестного, спасшего жизнь полицейскому.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 за 5 января.

В Лос-Анджелесе во время ареста преступник чуть было не убил копа. Несколько раз он пытался достать пистолет из кобуры офицера. Потом даже просил об этом свою подругу, стоявшую рядом.

Когда офицер полиции боролся за жизнь, вдруг выбежал неизвестный в ковбойской шляпе и помог свергнуть преступника на землю. Теперь ковбоя ищет власти города, чтобы вознаградить за смелый поступок.

Как сообщалось, в американо Колорадо полицейский спас собаку из охваченного огнем внедорожника. Полисмен прибыл на место, когда из окна водителя валил густой дым. Владелец стоял рядом и кричал, что в среду заблокированного автомобиля остался его пес. Прежде чем вытащить животное, правоохранителю пришлось разбить окна. На радостях после спасения пес бросился к своему хозяину.